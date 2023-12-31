В Чувашии в ДТП с четырьмя автомобилями пострадали шесть человек

По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения

ТАСС, 31 декабря. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Канашском округе Чувашии. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили в МВД по республике.

ДТП произошло около 14:30 31 декабря на 54-м км автодороги А-151 в Канашском округе.

"По предварительным данным, 30-летний водитель легкового автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил касательное столкновение с автомобилем УАЗ, а затем лобовое столкновение с "Газелью", в которую после этого въехала Lada Granta. В аварии пострадали шесть человек. Они доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.