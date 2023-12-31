В Тамбове арестовали троих подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования

По версии следствия, фигуранты согласились на преступление за вознаграждение в 15 тыс. рублей

ТАСС, 31 декабря. Суд в Тамбове арестовал троих подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования. Возбудили уголовное дело о теракте, сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

"31 декабря Тамбовским районным судом Тамбовской области вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 декабря злоумышленники по заданию неустановленного лица за денежное вознаграждение в 15 тыс. рублей подожгли железнодорожное оборудование для дестабилизации деятельности органов власти. Тем самым они причинили имущественный ущерб ОАО "РЖД" на сумму 111 тыс. рублей. "Суд, исследовав представленные материалы, принимая во внимание сведения о личностях подозреваемых, избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по 29 февраля 2024 года включительно. Постановление в законную силу не вступило", - пояснили в пресс-службе.