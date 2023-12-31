В Москве суд арестовал водителя, совершившего смертельное ДТП

В аварии погиб один человек, пострадали трое

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал до 29 февраля водителя, который устроил ДТП на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого один человек погиб, трое пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд заключил под стражу по 29 февраля 2024 года 21-летнего мужчину, совершившего ДТП на Рязанском проспекте. В судебном заседании он возражал против избрания данной меры пресечения", - сказали в надзорном ведомстве.

Со слов фигуранта, он двигался со скоростью около 118 км/ч, а остановившийся перед ним автомобиль Audi он не заметил и столкнулся с ним. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, по факту ДТП возбуждено уголовное дело (п. "а, в" ч. 4 ст. 264 УК РФ). "Водитель автомобиля Nissan задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства. В прокуратуре добавили, что мужчине предъявлено обвинение. Вину он признал полностью. Кроме того, действиям фигуранта будет дана оценка по ст. 166 УК РФ (угон).

ДТП произошло ночью на Рязанском проспекте. Мужчина, управляя каршеринговым автомобилем Nissan под чужим аккаунтом в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, совершил столкновение с остановившейся на запрещающий сигнал светофора автомашиной Audi. В результате аварии погиб мужчина 1984 года рождения - пассажир Audi, женщина-водитель, а также двое несовершеннолетних пассажиров 2006 и 2008 годов рождения были госпитализированы.