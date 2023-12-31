В центре Екатеринбурга загорелась крыша здания предприятия общепита

До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 20 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Кровля одноэтажного здания, где расположено предприятие общепита, загорелась в центре Екатеринбурга. Площадь возгорания составляет 300 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Свердловской области.

"Вечером 31 декабря на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Сакко и Ванцетти. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля одноэтажного здания, в котором расположено предприятие общепита. По оперативной информации, площадь пожара составляет 300 кв. м", - говорится в сообщении.

До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информация о пострадавших не поступала. В 18:37 (16:37 мск) пожар локализовали.

В ликвидации возгорания задействовали 6 единиц спецтехники и 21 человека личного состава, отметили в ведомстве.

В 18:48 (16:48 мск) ликвидировали открытое горение. Проводятся проливка и разборка сгоревших конструкций, причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.