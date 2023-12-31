Погибшей при крушении катера в Таиланде россиянкой оказалась пятилетняя девочка

Шестеро граждан России получили травмы различной степени тяжести, сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов

БАНГКОК, 31 декабря. /ТАСС/. Пятилетняя россиянка погибла в результате столкновения катера со скалами в Таиланде. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

"Девочка в возрасте пяти лет погибла в результате столкновения катера со скалами в районе острова Майтон. Шестеро граждан России получили травмы различной степени тяжести. Им сейчас оказывают помощь", - сказал он.

Катер с российскими туристами примерно в 15:00 по местному времени (11:00 мск) в районе острова Майтон врезался в скалы. Российские дипломаты сейчас оказывают консульскую помощь пострадавшим, которые были доставлены в больницы Пхукета "Вачира" и "Бангкок". На судне также находились туристы из других стран. Общее число пострадавших уточняется.

Остров Майтон находится в 9 км от Пхукета. Он привлекает многочисленных туристов белым песком и коралловым рифом. Туда ежедневно организовываются экскурсии для туристов, которые отдыхают на острове Пхукет.