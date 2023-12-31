Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области

В аварии умер еще один человек и пострадали трое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП на трассе в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла 30 декабря на 174-м км автодороги Екатеринбург - Серов.

"Мы подтверждаем, что Герой России [Евгений Бушмелев] погиб", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона столкнулся с двигающейся навстречу автомашиной ВАЗ. В результате ДТП оба водителя погибли на месте, еще три пассажира ВАЗ были доставлены в больницу.

По данным сайта полпреда президента России в Уральском федеральном округе, Бушмелев родился 5 августа 1979 года в Свердловской области. Окончил среднюю школу. В 1998 году был призван на срочную службу во Внутренние войска МВД России. В сентябре 1999 года участвовал в боях с бандформированиями в Дагестане. С 1 октября 1999 года в составе Софринской бригады рядовой Бушмелев участвовал в боях второй Чеченской войны. За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, указом президента РФ от 30 декабря 1999 года Бушмелеву было присвоено звание Героя Российской Федерации.