Снегопад привел к перебоям с электричеством в восьми районах Ярославской области

В восстановительных работах задействовали 73 бригады специалистов

ТАСС, 31 декабря. Электроснабжение в восьми районах Ярославской области нарушено из-за снегопада. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"В связи с продолжающимся снегопадом в восьми районах нашей области снова начались перебои с электроэнергией. Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в МЧС по Ярославской области. Определили, какие еще меры нужно принять, чтобы в максимально короткие сроки наладить ситуацию", - написал он.

По словам губернатора, сейчас в регионе работают 73 бригады энергетиков. Власти планируют существенно увеличить как количество бригад, так и количество генераторов, чтобы в моменты обрыва переходить на альтернативный источник. "Привлекаем к работам снегоходы в труднопроходимых местах. Нахожусь на постоянной связи со всеми службами и главами районов, работа идет в круглосуточном режиме. Сейчас задача номер один - максимально обеспечить электричество в новогоднюю ночь и до того, как ударят морозы", - добавил Евраев.

26 декабря в восьми районах Ярославской области был введен режим ЧС на фоне критической ситуации с подачей электроэнергии из-за погодных условий, 29 декабря он был снят.