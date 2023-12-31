В Севастополе второй раз за день объявляли воздушную тревогу

Движение по Крымскому мосту приостанавливали

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Воздушную тревогу второй раз за день объявляли в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - говорится в сообщении.

Позже Развожаев сообщил об отмене тревоги.

Аналогичное сообщение появлялось в Telegram-канале Развожаева днем 31 декабря.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщали о перекрытии рейда. Позже появилась информация, что в городе возобновил работу наземный и морской общественный транспорт.

Также приостанавливали движение по Крымскому мосту, соединяющему территории Краснодарского края и Крыма, сообщали в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.