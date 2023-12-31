В Турции произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,5

По данным Геологической службы США, очаги залегали на глубине 1,7 и 13 км

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,5 зарегистрированы в провинции Хаккяри в Турции с разницей в полчаса. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,5 располагался в 33 км к юго-востоку от города Хаккяри в одноименной провинции, в котором живут около 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.

Далее в течение получаса произошло второе землетрясение магнитудой 4,4, эпицентр которого располагался меньше, чем в 1 км от предыдущего. Очаг залегал на глубине 1,7 км. Сообщения об угрозе цунами пока не поступали.