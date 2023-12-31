СМИ: СБУ выдворила приехавшую на курорт в Карпаты блогера из Москвы

Алина Маслова при этом заявила, что не разбирается в политике и "не смотрит новости"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила с Украины блогера из России, которая приехала на курорт Драгобрат в Карпатах. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, 23-летняя блогер Алина Маслова, проживающая в Москве, приехала на курорт с семьей и опубликовала кадры с отдыха в социальных сетях. В своих публикациях девушка назвала себя "человеком мира", добавив, что у нее есть украинский паспорт.

Приезд блогера из Москвы на отдых в Карпаты вызвал возмущения в украинских соцсетях, после чего Масловой занялась СБУ. Ее выдворили с Украины. Маслова заявила, что не разбирается в политике и "не смотрит новости".