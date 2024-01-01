На западе Москвы в ангаре с дизельным топливом произошел пожар

Площадь возгорания составила 800 кв. м

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В ангаре на западе Москвы произошел пожар, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На Крылатской улице горит ангар с дизельным топливом, внутри происходят хлопки", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 800 кв. м. По уточненным данным, ангар принадлежит горнолыжному курорту "Лата-трек", внутри также находится спортинвентарь.

Позже стало известно, что произошло обрушение ангара.

Пожар удалось ликвидировать в 01:59 мск. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"Предварительно площадь пожара составляет 800 кв. м. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.