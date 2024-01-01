На Камчатке вулкан Ключевской дважды выбросил столб пепла на высоту до 7 км

Возможно выпадение пепла в поселениях Усть-Камчатского и Быстринского районов, а также на территории Мильковского муниципального округа

ТАСС, 1 января. Парогазовые выбросы на высоту до 7 км зафиксировали на вулкане Ключевском на Камчатке. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 1 января был зафиксирован парогазовый выброс с содержанием пепла из вулкана Ключевского на высоту до 7 000 м при высоте самого исполина - 4 754 м. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности", - говорится в сообщении.

После произошел еще один парогазовый выброс с содержанием пепла на высоту до 6 тыс. м.

Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении вглубь полуострова. На его пути находятся населенные пункты Тигильского района и село Майское Усть-Камчатского района. Возможно выпадение незначительного количества пепла. При изменении направления ветра не исключено появление пепла в поселениях Усть-Камчатского, Быстринского районов и Мильковского муниципального округа.

Пока пепел в населенных пунктах не отмечается. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.