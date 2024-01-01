В Самарской области в ДТП погибли три человека

Среди погибших ребенок 2022 года рождения

ТАСС, 1 января. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Чапаевске в Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, 31 декабря 2023 года в 22:25 (21:25 мск) женщина 2002 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с автомашиной Hyundai Creta", - говорится в сообщении.

За рулем иномарки находился водитель 1981 года рождения. Оба водителя погибли на месте. Также погиб пассажир иномарки 2022 года рождения.