В Японии произошло несколько мощных землетрясений

В стране объявили угрозу цунами

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Несколько мощных землетрясений произошло в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления страны, землетрясения магнитудой вплоть до 7,4 произошли в районе префектур Исикава и Ниигата.

В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступало, однако для всего западного побережья страны была объявлена угроза цунами - высота волны может достигать 5 м. Местных жителей призывают немедленно покинуть прибрежную зону.

В то же время в эти минуты по всей стране уже в третий раз сработала система оповещения о мощных землетрясениях - местных жителей призывают готовиться к новым подземным толчкам.