В Японии проверяют состояние атомных объектов после нескольких мощных землетрясений

Информации о каких-либо нештатных ситуациях на японских АЭС пока не поступало

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Японские энергетические компании в настоящее время в срочном порядке проверяют состояние атомных объектов в стране после череды мощных землетрясений, произошедших в центральной части Японии. Об этом говорится в соответствующих заявлениях японских компаний.

В частности, столичная Tokyo Electric Power проверяет состояние крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", реакторы которой находятся в остановленном состоянии. К настоящему моменту информации о каких-либо нештатных ситуациях на японских АЭС не поступало.