В поселке Белгородской области повреждена школа в результате обстрела ВСУ

Взрывной волной в здании выбило окна

ТАСС, 1 января. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Один снаряд прилетел на территорию школы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гладков, в здании образовательного учреждения взрывной волной выбиты окна и посечен фасад здания.

Еще в одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. "В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам", - уточнил глава региона.

По данным Гладкова, никто не пострадал, подомовой обход продолжается.