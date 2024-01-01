1 января, 07:46
Военная операция на Украине

В поселке Белгородской области повреждена школа в результате обстрела ВСУ

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Взрывной волной в здании выбило окна

ТАСС, 1 января. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Один снаряд прилетел на территорию школы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Как уточнил Гладков, в здании образовательного учреждения взрывной волной выбиты окна и посечен фасад здания. 

Еще в одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. "В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам", - уточнил глава региона. 

По данным Гладкова, никто не пострадал, подомовой обход продолжается. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине