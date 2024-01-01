Что известно о серии землетрясений в Японии

В центральной части Японии произошло несколько землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6. Для всего западного побережья страны объявили угрозу цунами - на отдельных участках высота волн цунами достигает 5 м.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Что произошло
- Серия мощных землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6, произошла в центральной части Японии, подземные толчки ощущались даже в столице страны - Токио.
- Волны высотой до 5 м достигли регионов на западном побережье. По словам экспертов, некоторые из волн достигли прибрежной зоны всего через несколько минут после первых подземных толчков.
- По крайней мере пять мощных землетрясений различной магнитуды произошли на острове Хонсю. Подземные толчки ощущались в Токио.
- Местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или забраться на крыши зданий.
Пострадавшие
- Двух пожилых жительниц префектуры Фукуи госпитализировали с ушибами.
- Генконсульство РФ в префектуре Ниигата сообщило об отсутствии информации о пострадавших россиянах, дипмиссия находится на связи с экстренными службами.
Последствия
- Более 35 тыс. домов в центральной части страны остались без электроснабжения.
- Японские энергетические компании в срочном порядке проверяют состояние атомных объектов в стране. По данным японского комитета по контролю за атомной энергетикой, пока каких-либо нештатных ситуаций на АЭС не зафиксировали.
- В стране приостановили движение скоростных поездов "синкансен".
Реакция властей
- При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации. Он отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам сделать все необходимое для ликвидации последствий удара стихии и защиты местного населения.
- Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что в ликвидации последствий, помимо главного пожарного управления страны, выполняющего в Японии роль МЧС, и полиции, будут также задействованы бойцы Сил самообороны Японии.
- Диктор японского общественного телевидения в прямом эфире призывает жителей прибрежных районов вспомнить землетрясение и цунами 2011 года и немедленно спасаться.