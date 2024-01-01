1 января, 08:12,
обновлено 1 января, 08:59
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Серия землетрясений в Японии

Что известно о серии землетрясений в Японии

AP Photo/ Junji Kurokawa, архив
© AP Photo/ Junji Kurokawa, архив

В центральной части Японии произошло несколько землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6. Для всего западного побережья страны объявили угрозу цунами - на отдельных участках высота волн цунами достигает 5 м.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Что произошло 

  • Серия мощных землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6, произошла в центральной части Японии, подземные толчки ощущались даже в столице страны - Токио.
  • Волны высотой до 5 м достигли регионов на западном побережье. По словам экспертов, некоторые из волн достигли прибрежной зоны всего через несколько минут после первых подземных толчков.
  • По крайней мере пять мощных землетрясений различной магнитуды произошли на острове Хонсю. Подземные толчки ощущались в Токио.
  • Местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или забраться на крыши зданий. 

Пострадавшие

  • Двух пожилых жительниц префектуры Фукуи госпитализировали с ушибами.
  • Генконсульство РФ в префектуре Ниигата сообщило об отсутствии информации о пострадавших россиянах, дипмиссия находится на связи с экстренными службами.

Последствия

  • Более 35 тыс. домов в центральной части страны остались без электроснабжения.
  • Японские энергетические компании в срочном порядке проверяют состояние атомных объектов в стране. По данным японского комитета по контролю за атомной энергетикой, пока каких-либо нештатных ситуаций на АЭС не зафиксировали. 
  • В стране приостановили движение скоростных поездов "синкансен".

Реакция властей

  • При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации. Он отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам сделать все необходимое для ликвидации последствий удара стихии и защиты местного населения.
  • Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что в ликвидации последствий, помимо главного пожарного управления страны, выполняющего в Японии роль МЧС, и полиции, будут также задействованы бойцы Сил самообороны Японии.
  • Диктор японского общественного телевидения в прямом эфире призывает жителей прибрежных районов вспомнить землетрясение и цунами 2011 года и немедленно спасаться.

Ситуация в России

  • Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило угрозу цунами, под воздействие которого могут попасть прибрежные части западного побережья острова.
  • Во Владивостоке также объявили угрозу цунами.
 
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