Что известно о серии землетрясений в Японии

В центральной части Японии произошло несколько землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6. Для всего западного побережья страны объявили угрозу цунами - на отдельных участках высота волн цунами достигает 5 м.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Что произошло

Серия мощных землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6, произошла в центральной части Японии, подземные толчки ощущались даже в столице страны - Токио.

Волны высотой до 5 м достигли регионов на западном побережье. По словам экспертов, некоторые из волн достигли прибрежной зоны всего через несколько минут после первых подземных толчков.

По крайней мере пять мощных землетрясений различной магнитуды произошли на острове Хонсю. Подземные толчки ощущались в Токио.

Местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или забраться на крыши зданий.

Пострадавшие

Двух пожилых жительниц префектуры Фукуи госпитализировали с ушибами.

Генконсульство РФ в префектуре Ниигата сообщило об отсутствии информации о пострадавших россиянах, дипмиссия находится на связи с экстренными службами.

Последствия

Более 35 тыс. домов в центральной части страны остались без электроснабжения.

Японские энергетические компании в срочном порядке проверяют состояние атомных объектов в стране. По данным японского комитета по контролю за атомной энергетикой, пока каких-либо нештатных ситуаций на АЭС не зафиксировали.

В стране приостановили движение скоростных поездов "синкансен".

Реакция властей

При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации. Он отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам сделать все необходимое для ликвидации последствий удара стихии и защиты местного населения.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что в ликвидации последствий, помимо главного пожарного управления страны, выполняющего в Японии роль МЧС, и полиции, будут также задействованы бойцы Сил самообороны Японии.

Диктор японского общественного телевидения в прямом эфире призывает жителей прибрежных районов вспомнить землетрясение и цунами 2011 года и немедленно спасаться.

Ситуация в России