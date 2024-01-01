В Барнауле при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

Из них двоих госпитализировали

ТАСС, 1 января. Два легковых автомобиля столкнулись в Барнауле. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, в ДТП пострадали пять человек.

"В районе поселка Черницк города Барнаула в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали люди. Травмы получили пять человек, двое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС извлекли пострадавших из поврежденных машин и смыли с проезжей части легковоспламеняющиеся жидкости. Было привлечено пять сотрудников МЧС и пожарный автомобиль.