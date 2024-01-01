Число раненых в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до 14

В результате атаки погибли четыре человека

ДОНЕЦК, 1 января. /ТАСС/. Число раненых в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ в новогоднюю ночь возросло до 14. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее сообщалось о 13 раненых.

"Всего за прошедшую ночь в Донецке из-за обстрелов ранены 14 человек - в Ворошиловском и Петровском районах", - сообщили в оперативных службах.

Ровно в полночь 1 января украинские войска нанесли массированный удар по центру Донецка. В результате атаки погибли четыре человека.