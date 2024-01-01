На Сахалине объявили угрозу цунами после серии землетрясений в Японии

По данным МЧС, эвакуация не проводится

ТАСС, 1 января. Угроза цунами объявлена на Сахалине, при этом эвакуация населения не проводится, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по области.

Ранее на сайте главка была опубликована информация об угрозе цунами и проводимой эвакуации населения в безопасные места. Позднее это сообщение было удалено.

"Тревога цунами объявлялась, эвакуация не проводится", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Серия мощных землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6, произошла 1 января в центральной части Японии. Для всего западного побережья страны объявлена угроза цунами - на отдельных участках высота волны может достигать 5 м. Известно о двух пострадавших. Более 35 тыс. домов в центральной части страны остались без электроснабжения.