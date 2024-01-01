В Таиланде в крови капитана разбившегося судна с россиянами обнаружили амфетамин

По информации Bangkok Post, помощник капитана судна также прошел тест на наркотики, результаты которого ожидаются позднее

БАНГКОК, 1 января. /ТАСС/. Следы амфетамина обнаружены в крови капитана скоростного катера, в результате крушения которого в Таиланде в воскресенье погибла пятилетняя россиянка, а также пострадали еще шестеро граждан РФ. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Заместитель главы Управления по охране общественного здравоохранения провинции Пхукет Сомсук Сампханпратхи заявил, что тест на наркотики выявил нахождение в организме 41-летнего капитана судна вещества, которое относится к категории амфетаминов. Судмедэксперты сделают повторный анализ, чтобы определить точное название наркотического вещества. Помощник капитана судна также прошел тест на наркотики, результаты которого ожидаются позднее.

Как сообщил в воскресенье ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов, пятилетняя россиянка погибла в результате столкновения катера со скалами в Таиланде в районе острова Майтон. Шестеро граждан России, в том числе трехлетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницы Пхукета "Вачира" и "Бангкок", у пострадавших диагностированы переломы конечностей и ушибы внутренних органов.