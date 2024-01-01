По Белгородской области ВСУ за сутки выпустили около 192 боеприпасов

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, погиб один человек, еще один ранен

ТАСС, 1 января. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 192 боеприпасов, совершено несколько атак при помощи БПЛА, также средства РЭБ посадили беспилотное воздушное судно копирного типа. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под минометный обстрел попал поселок Красное - зафиксировано четыре прилета. В результате обстрела погиб один мирный житель. Еще один человек ранен - это женщина, продавец магазина, была доставлена в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены магазин и линия электропередачи", - написал он. По словам Гладкова, подачу электроэнергии восстановили.

В Белгородском районе по хутору Церковный выпустили 1 артиллерийский снаряд, по селу Устинка - 5 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор - 15 гранатометных выстрелов, по селу Наумовка - 2 артиллерийских выстрела и 49 гранатометных выстрелов, по селу Щетиновка - 4 артиллерийских снаряда и 29 гранатометных выстрелов. В селе Солнцевка средствами РЭБ посажен БПЛА.

В Борисовском районе в селе Цаповка ликвидировали БВС копирного типа со взрывным устройством. Детонации устройства не произошло, разрушений и пострадавших нет. В Волоконовском районе по хутору Старый выпустили два минометных снаряда, село Тишанка ВСУ атаковали беспилотником. Поврежден инфраструктурный объект связи, пострадавших нет. В Грайворонском городском округе по селу Мокрая Орловка ВСУ выпустили 6 минометных снарядов, по селу Сподарюшино - 33 снаряда, по селу Пороз - 5 минометных снарядов, пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Илек-Пеньковка. Пострадавших нет, поврежден частный дом, газопровод и автомобиль. "В селе Теребрено зафиксировано пять прилетов артиллерийских снарядов. В результате прилетов повреждены крыша и фасад частного жилого дома, и газовая труба во дворе", - написал Гладков. В ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий, добавил он.