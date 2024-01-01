В Хабаровском крае объявили угрозу цунами

Повышение уровня воды может достигнуть 33 см

ХАБАРОВСК, 1 января. /ТАСС/. Угрозу цунами объявили на территории Хабаровского края после землетрясения в Японии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В результате сильного землетрясения магнитудой 7,5 на территории Японии (остров Хонсю) 1 января на побережье Сахалинской области и в Татарском проливе, в Хабаровском крае объявлена тревога цунами", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, на прибрежных территориях Хабаровского края в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Охотском районах возможно повышение уровня воды, оно может достигать от 1 до 33 см. Подход волны ожидается в 20:52 (13:52 мск).

В МЧС сообщили, что информация доведена до органов местного самоуправления и начальников портов, судов в акватории Татарского пролива и Охотского моря. Эвакуация населения не требуется.

"Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Рекомендуется не выходить на береговую полосу в период прохождения данного явления", - говорится в сообщении.

Серия мощных землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6, произошла 1 января в центральной части Японии. Для всего западного побережья страны объявлена угроза цунами - на отдельных участках высота волны может достигать 5 м. В настоящее время известно о двух пострадавших. Более 35 тыс. домов в центральной части страны остались без электроснабжения.