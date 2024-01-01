В Японии начали поступать данные о разрушениях и пострадавших после землетрясений

По крайней мере 10 человек госпитализировали с ушибами и травмами различной степени

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Первые данные о разрушениях и пострадавших в результате череды мощных землетрясений, произошедших в центральной части Японии, начали поступать от местных экстренных служб. В частности, по крайней мере несколько крупных пожаров зафиксировано в префектуре Исикава - на места происшествий направляются пожарные расчеты и спасатели.

Сообщается об обрушении кровель деревянных домов в нескольких регионах страны. Японские пользователи соцсетей также публикуют снимки разломов и трещин, появившихся на дорожном покрытии в префектурах, близких к эпицентру землетрясения.

По данным региональных экстренных служб, по крайней мере 10 человек в префектурах, расположенных вблизи эпицентров землетрясений, были госпитализированы с ушибами и травмами различной степени. В то же время подчеркивается, что характер травм у всех пострадавших не несет угрозы их жизням. Как сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в префектуре Ниигата, также оказавшейся в эпицентре землетрясений, к настоящему моменту информации о пострадавших россиянах не поступало. В российском диппредставительстве подчеркнули, что продолжают отслеживать ситуацию.

В Японии произошло более пяти мощных землетрясений, магнитуда самого сильного из которых составила 7,6. Эпицентром удара стихии стали, в частности, префектуры Исикава и Ниигата, которые обращены к Японскому морю. Между тем примерно раз в полчаса в том же регионе Японии происходят ощутимые афтершоковые землетрясения. Для их прогнозирования существует специальная общенациональная система, которая может предугадать подземные толчки и разослать оповещения на мобильные устройства, что дает местным жителям возможность принять срочные меры предосторожности. Основные телевизионные каналы, включая японское общественное телевидение, прервали новогоднюю программу и в прямом эфире предоставляют местному населению последнюю информацию, связанную с землетрясениями и цунами. Специалисты национального метеорологического управления предупреждают о возможности повторения мощных землетрясений магнитудой выше 7 в этом же регионе в ближайшие 2-3 дня.

Каких-либо нештатных ситуаций на японских атомных объектах после землетрясения зафиксировано не было. Более 30 тыс. домов в стране остаются без электроснабжения, специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии. Постепенно восстанавливается движение скоростных поездов "синкансэн", остановленное сразу после землетрясений.