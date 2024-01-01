Российские средства РЭБ подавили украинский БПЛА над Брянской областью

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

БРЯНСК, 1 января. /ТАСС/. Средства РЭБ Минобороны России подавили украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА", - написал глава региона.

Атаку совершили беспилотником самолетного типа. Ее подавили средствами РЭБ Министерства обороны России над Брянским районом.

Как уточнил Богомаз, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

На месте работают оперативные и экстренные службы.