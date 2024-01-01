Нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса приговорили к шести месяцам заключения

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ранее обвинила его в финансовом закабалении крестьян, которые должны выплачивать процентные ставки в размере около 20% годовых по полученным кредитам

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 января. /ТАСС/. Суд города Дакка приговорил лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса к шести месяцам заключения по делу о нарушении трудового законодательства. Об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

По ее данным, вместе с Юнусом был осужден глава основанной им телекоммуникационной компании Grameen Telecom Ашрафул Хасан. Они также были приговорены к штрафам в размере 5 тыс. така ($45) по одной статье и 25 тыс. така ($227) - по другой. За неуплату каждого из штрафов им грозило бы еще 10 и 15 дней заключения соответственно.

83-летний экономист, удостоенный Нобелевской премии мира 2006 года за свою деятельность в интересах экономического развития, получил международное признание, когда начал предоставлять микрокредиты беднякам в сельских районах Бангладеш через Grameen Bank, который он основал в 1983 году. Вскоре он вступил в конфликт с премьер-министром страны Шейх Хасиной, обвинившей Юнуса в финансовом закабалении крестьян, которые должны выплачивать процентные ставки в размере около 20% годовых по полученным кредитам.

В 2022 году Антикоррупционная комиссия Бангладеш начала расследование в отношении благотворительных фондов нобелевского лауреата.