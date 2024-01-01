Цунами в Находке Приморского края прошло практически незаметно

Угроза цунами объявлялась во Владивостоке, Находке и микрорайонах Врангель и Ливадия

ТАСС, 1 января. Волна, которую ждали в Находке в Приморском крае после землетрясений в Японии, была неопасной, сообщили в Telegram-канале администрации города.

"Цунами прошло практически незаметно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что угроза цунами объявлялась во Владивостоке, угрожала волна также Находке и таким микрорайонам, как Врангель, Ливадия.

По информации ГУ МЧС России по региону, максимальная высота волны в Приморье после землетрясений в Японии составит 1,2 м. Такая волна может фиксироваться в районе поселка городского типа Преображение в Лазовском районе.

Информацию довели до морских портов, судов, а также администраций прибрежных муниципальных образований.

Серия мощных землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6, произошла 1 января в центральной части Японии. Для всего западного побережья страны объявлена угроза цунами - на отдельных участках высота волны может достигать 5 м. В настоящее время известно о 10 пострадавших. Более 30 тыс. домов в центральной части страны остались без электроснабжения.