Во Владивостоке не зарегистрировали цунами после землетрясений в Японии

В городе объявляли тревогу цунами

ТАСС, 1 января. Опасных волн не зарегистрировали во Владивостоке после серии землетрясений в Японии. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

"Центр "Цунами" сообщает: на 19:55 (12:55 мск) цунами во Владивостоке не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке объявлялась тревога цунами. Волну ждали со стороны Уссурийского залива, она должна была достигнуть берегов Владивостока в 19:36 (12:36 мск).

Угрожала волна также городу Находка, микрорайонам Врангель и Ливадия. Там цунами прошло практически незаметно.

Серия мощных землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6, произошла 1 января в центральной части Японии. Для всего западного побережья страны объявлена угроза цунами - на отдельных участках высота волны может достигать 5 м. В настоящее время известно о 10 пострадавших. Более 30 тыс. домов в центральной части страны остались без электроснабжения.