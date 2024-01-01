В Японии из-за цунами были вынуждены эвакуироваться более 1 тыс. человек

В префектуре Ниигата сообщили, что еще порядка 500 человек по аналогичным причинам были эвакуированы

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. По меньшей мере 1,3 тыс. жителей японского города Канадзава (префектура Исикава) были вынуждены эвакуироваться из своих домов из-за угрозы цунами, объявленной после серии мощных землетрясений. Об этом сообщили власти префектуры.

Отмечается, что речь идет о жителях прибрежной зоны города. В настоящее время они находятся в специальных эвакуационных центрах, их жизням ничего не угрожает. Еще порядка 500 человек по аналогичным причинам были эвакуированы в префектуре Ниигата - их жизням также ничего не грозит. При этом, согласно данным министерства по административным делам и коммуникациям страны, предписание об эвакуации получили уже более 50 тыс. жителей прибрежных регионов префектур Акита, Фукуи, Тоттори, Фукуока и Сига.

В то же время, по данным местных властей, в префектуре Исикава было зафиксировано по крайней мере шесть случаев обрушения деревянных жилых домов из-за землетрясений. Их жильцы находятся под завалами, на месте работают спасательные службы.