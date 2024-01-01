Пушилин сообщил о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Донецку

Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнил глава ДНР

ДОНЕЦК, 1 января. /ТАСС/. Медики оценивают состояние двух пострадавших в результате украинского удара в новогоднюю ночь по Донецку как средней степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Двое находятся в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Также 11 людям была оказана амбулаторная помощь в медицинских учреждениях или скорой помощью", - написал он.

Пушилин добавил, что "противник ставил себе цель нанести как можно больше вреда гражданскому населению, поскольку использовал кассетные боеприпасы, никакой военной целесообразности в нанесении этих ударов просто не было".

"Считаю, что было принято правильное решение не устанавливать даже елку, чтобы не рисковать безопасностью граждан. В противном случае было бы гораздо больше людей на площади в момент обстрела, и это могло бы привести к несопастовимо большему колиству погибших и раненых", - отметил он.

Пушилин выразил соболезнования родственикам погибших и пожелал как можно быстрее поправиться раненым.

Ровно в полночь 1 января украинские войска нанесли массированный удар по центру Донецка. В результате атаки погибли четыре человека.