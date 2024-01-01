В Японии отменили 25 внутренних авиарейсов из-за последствий землетрясений

Речь идет о рейсах, связывающих города префектур Исикава и Ниигата, оказавшихся в эпицентре подземных толчков

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. По крайней мере 25 внутренних авиарейсов были отменены в Японии из-за последствий серии мощных землетрясений. Об этом объявили японские авиаперевозчики.

Отмечается, что речь идет о рейсах, связывающих города префектур Исикава и Ниигата, оказавшихся в эпицентре подземных толчков.

Движение скоростных поездов "синкансэн" по ряду направлений центральной части страны, остановленное после землетрясений, к настоящему моменту восстановлено не было - железнодорожные операторы отмечают, что с большой вероятностью оно не будет возобновлено и 2 января.

На некоторых автомобильных магистралях и дорогах префектур Исикава и Ниигата зафиксировали повреждение дорожного покрытия. Было приостановлено движение на некотрых участках скоростных дорог в этих же префектурах.