В Неаполе из-за стрельбы в новогоднюю ночь погибла женщина

Пострадали еще два человека

РИМ, 1 января. /ТАСС/. В Неаполе 45-летняя женщина погибла в результате ранения в голову в новогоднюю ночь. Как сообщает агентство ANSA, она стала жертвой стрельбы из огнестрельного оружия.

Как уточняет канал RAI News 24, в результате стрельбы пострадали еще два человека. Число получивших ранения от запуска петард и салютов по стране достигло 274 человек, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Рекордное и число обращений в пожарную службу: пожарные выезжали по вызовам более 700 раз. И это несмотря на то, что во многих городах мэры запретили запуск петард и салютов.

30 туристов получили легкие ранения в результате ДТП под Венецией. В двухэтажном автобусе из Боснии ехали 79 человек, они возвращались после пиротехнического шоу под Йезоло. Автобус съехал с дороги и перевернулся. Как указывает газета Corriere della Sera, работы по оказанию помощи и ликвидации последствий ДТП продолжались более пяти часов.