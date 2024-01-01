Землетрясения в Японии привели к разрушению более чем 30 жилых построек

Всего 1 января произошло более 30 землетрясений различной силы

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Серия мощных землетрясений в Японии привела к разрушению более 30 деревянных домов и жилых построек в префектуре Исикава. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в части таких случаев под завалами оказались жильцы этих домов - на месте работают спасательные службы. Некоторые из оказавшихся под завалами пострадавших находятся без сознания.

В Японии 1 января произошло более 30 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из которых составила 7,6. Эпицентр подземных толчков находился вблизи префектур Исикава и Ниигата.