Иркутские полицейские ищут двух охотников, которые не вернулись с охотугодий

Мужчины планировали вернуться домой в последние числа декабря 2023 года

ТАСС, 1 января. Двое охотников из Иркутской области, уехавших еще в сентябре прошлого года на охотугодия, не вернулись в запланированный срок к новому году. Ведется их розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Со слов заявительницы, ее 61-летний сын и 37-летний внук отправились на территорию охотугодий в районе реки Чечуй в конце сентября прошлого года. Мужчины планировали вернуться домой в последние числа декабря 2023 года, однако на связь по настоящее время не выходили", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает их местонахождение. Те, кто обладает информацией о мужчинах, могут обратиться в дежурную часть.