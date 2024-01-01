В Саратовской области нашли тело 14-летней девочки

Возбудили уголовное дело

САРАТОВ, 1 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки в Балтайском районе Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Саратовской области Дмитрия Костина Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти 14-летней девочки", - сообщили в управлении.

По предварительной информации, 1 января на одной из улиц в селе Балтай местный житель обнаружил тело 14-летней девочки и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.