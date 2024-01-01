В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены продолжают звучать в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная ранее по всей территории Украины, отменена в столице и большинстве регионов. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждение было объявлено в 15:55 по мск, спустя сорок минут оно прекратило действовать в Киеве и большинстве регионов страны. Сирены продолжают звучать в пяти областях Украины: Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской.

Ранее тревога уже объявлялась на всей территории Украины.