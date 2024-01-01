В Саратове возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера

Он приехал на вызов к 59-летней пациентке, муж которой начал агрессивно себя вести

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Саратове после нападения на фельдшера скорой помощи во время вызова. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

"1 января в квартиру дома в Саратове прибыла бригада скорой в составе двух фельдшеров для оказания медицинской помощи женщине. 59-летний супруг пациентки, находящийся в алкогольном опьянении, начал агрессивно себя вести с прибывшими сотрудниками и нанес удары в голову одному из фельдшеров", - говорится в сообщении.

Следственные органы следственного управления СК России по Саратовской области возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). "Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области Костину Д. А. доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.