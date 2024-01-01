СК расследует факты обстрелов в новогоднюю ночь Донецка

Погибли четыре человека

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Следственный комитет расследует факт массированного удара в новогоднюю ночь со стороны ВСУ по Донецку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Вооруженные формирования Украины в новогоднюю ночь обстреляли Донецк. В результате погибли несколько человек, более 10 ранены. Повреждены школа, жилые многоэтажные дома, магазин, бизнес-центр и другие объекты. Прилеты зафиксированы в самом центре города, в том числе на главной площади. Следственный комитет России установит все обстоятельства преступлений и лиц, причастных к их совершению", - говорится в сообщении.

Ровно в полночь 1 января украинские войска нанесли массированный удар по центру Донецка. В результате атаки погибли 4 человека и еще 14 ранены.