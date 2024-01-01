В Челябинской области возбудили дело после оскорбления мигрантами участников СВО

По данным следствия, они также нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников спецоперации

ЧЕЛЯБИНСК, 1 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после публикаций в социальных сетях о мигрантах, оскорблявших участников специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"В Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) по информации из социальных сетей о совершении мигрантами противоправных действий в отношении участников СВО", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в социальных сетях ранее появились публикации и видеозапись, согласно которой ночью 1 января 2024 года во дворе одного из домов Советского района Челябинска группа иностранных граждан в состоянии алкогольного опьянения вела себя вызывающе. При этом мигранты высказывали оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. "Также они нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников специальной военной операции", - отмечается в пресс-релизе.

Устанавливаются все причастные к преступлению. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. "Согласно размещенным сведениям, конфликтная ситуация произошла между участниками СВО и нетрезвыми молодыми людьми, возможно несовершеннолетними", - уточнил собеседник агентства.