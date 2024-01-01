1 января, 14:07,
обновлено 1 января, 14:41
Серия землетрясений в Японии

Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении

AP Photo/ Wong Maye-E, архив
© AP Photo/ Wong Maye-E, архив

Магнитуда нового землетрясения составила 4,6

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Национальное метеорологическое управление Японии ошибочно объявило о новом мощном землетрясении магнитудой выше 7. Спустя несколько минут после предупреждения о сильном землетрясении японские сейсмологи выпустили уточняющее сообщение, согласно которому магнитуда нового землетрясения составила только 4,6.

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В метеорологическом агентстве принесли извинение, подчеркнув, что сообщение о мощном землетрясении было выпущено ошибочно. Ранее подобные инциденты уже случались несколько раз - зачастую они объяснялись сбоями в работе систем мониторинга за сейсмической активностью.

В Японии в понедельник произошло более 40 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из которых составила 7,6. Эпицентр подземных толчков находился вблизи префектур Исикава и Ниигата. 

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