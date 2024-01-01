В Германии в новогоднюю ночь три человека погибли при использовании пиротехники

По данным газеты Bild, смертельные случаи зафиксировали в федеральных землях Бавария, Рейнланд-Пфальц, Саксония

БЕРЛИН, 1 января. /ТАСС/. Три человека погибли в Германии в новогоднюю ночь в результате использования пиротехнических средств. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, смертельные случаи были зафиксированы в федеральных землях Бавария, Рейнланд-Пфальц, Саксония.

В целом по Германии, как отмечают правоохранительные органы, новогодняя ночь прошла по сравнению с прошлыми годами относительно спокойно. В то же время только в Берлине было задержано почти 400 человек, пострадали более 50 полицейских.