В Тверской области двое детей провалились под лед на реке

Утонула семилетняя девочка, а четырехлетнего мальчика спас очевидец

ТАСС, 1 января. Два ребенка провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи Тверской области. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Поступила информация, что в акватории реки Городня вблизи дома №1 по улице Советской села Киверичи Рамешковского муниципального округа утонула семилетняя девочка. Предварительно установлено, что двое малолетних детей, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду. Одного из них - четырехлетнего мальчика - успел извлечь очевидец, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, второго ребенка вытащить из воды не удалось", - говорится в сообщении.

Тело девочки еще не нашли.

Для координации работы на место происшествия выехал прокурор Рамешковского района Иван Чурилов, добавили в надзорном ведомстве.