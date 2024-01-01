Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду возросло до 25

В больнице умерла четырехлетняя девочка

ТАСС, 1 января. Число мирных жителей, погибших в Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, выросло до 25, из которых 5 детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о 24 погибших.

1 января в детской областной больнице умерла четырех-летняя девочка, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения, пояснил Гладков.

По словам губернатора, число раненых увеличилось до 109, за медпомощью обратились мужчина и женщина. "Еще два человека обратились вчера за помощью к медикам - у женщины открытый перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину пока готовят к операции", - рассказал губернатор. Также он добавил, что 45 пострадавших остаются в больницах областного центра, еще 25 - в федерального.