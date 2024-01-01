В Тюмени более 20 садоводческих обществ оставались без света из-за аварии на ЛЭП

По данным департамента ЖКХ региона, произошло повреждение шлейфа на одной из опор линии электропередачи

ТЮМЕНЬ, 1 января. /ТАСС/. В Тюмени произошла авария на одной из опор линии электропередачи. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

"Вечером 1 января произошло повреждение шлейфа на одной из опор линии электропередачи 10 кВ "Березняки". В результате оказались обесточены более 20 садоводческих обществ в районе жилого района Березняковский", - говорится в сообщении.

По данным властей, специалисты компании "Россети Тюмень" выявили причину, место повреждения и приступили к ремонтным работам на ЛЭП. Восстановительные работы провели оперативно.

"Ремонт линии электропередачи завершен в кратчайшие сроки. Восстановить электроснабжение потребителей специалистам удалось ранее запланированного времени. Электрическая энергия подана в жилые дома", - уточнили в департаменте.