В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

В тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, в том числе 4 ребенка

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние пострадавших при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) как стабильное.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Состояние пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгороде, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации, стабильное; 20 пациентов, в том числе 4 ребенка находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов, в том числе 2 ребенка - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Всем пациентами проведены необходимые диагностические мероприятия, проводятся оперативные вмешательства. Вся медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, отметили в пресс-службе. Там также добавили, что на стационарном лечении в медицинских учреждениях Белгорода находятся более 40 человек, в том числе 6 детей. "Специалисты сводной медицинской бригады, состоящей из специалистов федеральных центров, провели очные консультации 84 человек, в том числе 13 детей, ранее госпитализированных в медицинские организации Белгорода. На стационарном лечении в учреждениях Белгорода остаются 44 человека, в том числе 6 детей. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме", - отметили в пресс-службе.

Оказание помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Более 40 человек, в том числе 6 детей, остаются на стационарном лечении в медицинских учреждениях Белгорода, добавили в пресс-службе ведомства.

"Специалисты сводной медицинской бригады, состоящей из специалистов федеральных центров, провели очные консультации 84 человек, в том числе 13 детей, ранее госпитализированных в медицинские организации города Белгорода. На стационарном лечении в учреждениях Белгорода остаются 44 человека, в том числе 6 детей. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.