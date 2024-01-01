В Белгороде число поврежденных из-за обстрела ВСУ машин выросло до 196

Владельцев практически всех автомобилей установили

ТАСС, 1 января. Число поврежденных автомобилей в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород 29-30 декабря 2023 года выросло до 196. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Валентин Демидов.

"На этот момент есть информация о 196 поврежденных из-за обстрела машинах. Из них 30 пострадали 29 декабря и 166 - 30 декабря. Практически все владельцы установлены. Осталось найти еще двух. К работе подключаются эксперты. После их оценки можно будет приступать к восстановлению", - написал он.

По его словам, 37 автомобилей отправлены на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате атак был поврежден 71 автомобиль.

Белгород и область 29 и 30 декабря подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний удар был нанесен по центру города двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, пострадали более 100, повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам на Украине, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.