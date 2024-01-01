В Великом Новгороде составили протокол о дискредитации ВС РФ за лозунг на балконе квартиры

Дело будут рассматривать в суде

ТАСС, 1 января. Сотрудники правоохранительных органов в Великом Новгороде составили протокол за дискредитацию Вооруженных Сил РФ в отношении хозяев квартиры, на балконе которой местные жители заметили световую гирлянду с текстом, прославляющим Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

"Поступило сообщение, <...> наряд выехал на место, установлены хозяева квартиры, где размещена гирлянда. На ней транслировался лозунг, прославляющий Вооруженные силы Украины. Гирлянда изъята. В отношении хозяев квартиры составлен протокол по 20.3.3 часть 1 КоАП "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что дело будет рассматриваться в суде. При этом сотрудники правоохранительных органов установили, что со слов хозяев квартиры, на гирлянде, которая управляется посредством сетей Wi-Fi, должна была высвечиваться надпись - поздравление с Новым годом.