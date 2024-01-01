В Тверской области нашли тело девочки, которая провалилась под лед

Ее обнаружили реке Городне в селе Киверичи

ТАСС, 1 января. Найдено тело семилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Городне в селе Киверичи Тверской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

"В рамках процессуальной проверки, проводимой Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, о которой сообщалось ранее, в воде обнаружено тело девочки 2016 года рождения", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало правительство региона, семилетняя девочка и ее четырехлетний брат провалились под лед, катаясь с горки. По данным тверской прокуратуры, мальчика успел спасти очевидец, ребенок доставлен в Детскую областную клиническую больницу.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщала, что ведутся поиски девочки.