В ДНР сообщили о гибели 9 152 мирных жителей с 2014 года из-за обстрелов ВСУ

Ранения получили 13 540 человек, в том числе 842 ребенка

ДОНЕЦК, 1 января. /ТАСС/. Более 9 тыс. мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли в результате конфликта в Донбассе, из них 233 - дети. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

С момента эскалации 17 февраля 2022 года погибли 4 778 гражданских лица, в том числе 142 ребенка. С 2014 года в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины были ранены 13 540 мирных жителей, из них 842 ребенка.

С 17 февраля ВСУ открывали огонь по ДНР 28 767 раз, в большинстве случаев с применением тяжелого вооружения, выпущено более 156 тыс. боеприпасов.

По данным представительства, за этот период из-за обстрелов ВСУ было повреждено 2 067 транспортных средств, 3 309 объектов гражданской инфраструктуры, 13 388 жилых домов.

Помимо этого, было зарегистрировано 143 случая подрыва гражданских лиц, из них в 10 пострадали дети, на противопехотных минах "Лепесток". Трое пострадавших скончались.

О конфликте в Донбассе

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, организованный оппозицией, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович. Жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. Одним из требований протестующих стала конституционная реформа, предполагающая федерализацию страны. В Донбассе было сформировано народное ополчение. В апреле власти Украины объявили о начале на юго-востоке "антитеррористической операции".

В мае того же года на территории Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении регионов, по итогам которых были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Киев отказался признавать результаты плебисцитов.

Столкновения украинской армии и формирований местных националистов с отрядами ополченцев к лету 2014 года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне провозглашенных республик и агрессии против Украины. Российская сторона неоднократно опровергала эти обвинения.