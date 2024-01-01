В Новгородском районе в результате ДТП погибли два человека

На участке федеральной автодороги М-10 "Россия" столкнулись два легковых автомобиля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля, в которых находились четыре человека, столкнулись в Новгородском районе. В результате ДТП погибли водители транспортных средств, сообщает УГИБДД по Новгородской области.

"На 531-м км федеральной автодороги М-10 "Россия" <...> вблизи деревни Подберезье, водитель, <...> управляя автомобилем "Киа Сид" по неустановленной причине выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем "Рено Меган" <...>. В момент ДТП в автомобиле "Рено" находились три человека - водитель, который впоследствии скончался, и два пассажира <...>. В автомобиле "Киа" находился один человек - водитель, погиб на месте", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в автомобиле "Рено" в момент ДТП также находились две девочки 2010 и 2015 г. р. Они не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, отметили в УГИБДД по региону.